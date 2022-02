ASSE – INFO BUT ! : la vente du club au point mort !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Voilà près d'un an que Gaël Perdriau, le Maire de Saint-Etienne, avait incité Bernard Caiazzo et Roland Romeyer à sortir du silence afin de se prononcer sur leur volonté ou non de vendre l'ASSE. Le duo d'actionnaires avait alors répondu qu'il souhaitait se désengager et qu'il espérait pour cela qu'un repreneur capable de permettre au club de retrouver son lustre d'antan se positionne. Mais depuis, rien n'a vraiment bougé. Alors que l'ASSE, lanterne rouge de L1, semble foncer inexorablement vers une descente en L2, seules deux offres ont été formulées auprès du cabinet KPMG, mandaté par Caiazzo et Romeyer, mais toutes deux ont essuyé le refus des deux associés. C'était en novembre dernier.

Markarian ne dévoilera pas les dessous de la vente, en tout cas pour l'instant

Depuis, l'un des deux candidats, Jean-Michel Roussier, a capitulé. L'autre, Olivier Markarian, sponsor du club depuis 18 ans, s'est adressé aux supporters stéphanois sur Twitter, la semaine passée. L'homme d'affaires originaire de la Drômea juré « fidélité et soutien » au maillot vert. Il s'est dit « peiné » et a appelé à l'union sacrée. « J'appelle tous les amoureux des Verts à rester solidaires et unis, pour permettre au club de sauver sa place en L1. C'est le plus important jusqu'à la fin du championnat. » Markarian a semble-t-il voulu indiquer qu'il garderait le silence et ne dévoilerait rien sur les dessous de la vente du club, lui qui siège au Conseil de surveillance. Sera-ce pour plus tard ? C'est possible puisqu'il a aussi écrit : « Beaucoup d'entre vous m'ont directement sollicité pour que je m'exprime sur le projet de rachat. Je respecte trop l'institution pour en dévoiler plus pour l'instant. »

Exit Lomakin. Et Bueno ?

Ce qui ne sera peut-être plus le cas en mai, si l'on a bien compris... Serge Bueno, avec qui Marakarian a décidé de ne pas s'associer, est quant à lui muet depuis ses sorties médiatiques de la fin de l'année où il avait fait part de son intention de rallier toutes les forces vives afin d'empêcher l'ASSE de tomber dans les mains d'investisseurs russes. Sauf que Sergei Lomakin, qui était venu visiter les installations de L'Etrat et assister au match contre le PSG (1-3) en novembre, n'a pas donné suite alors que KPMG lui avait ouvert la data room. Deux mois plus tard, l'homme d'affaires russe est porté disparu. Les résultats actuels semblent dissuasifs pour lui comme pour les autres candidats, également confrontés à d'autres problèmes : le prix demandé par les actionnaires et leur volonté de conserver un rôle. Programmée pour la fin de l'année 2021, la vente a été remise à plus tard. Et aujourd'hui, on semble très loin d'un changement de propriétaires, chez les Verts, au grand dam de leurs supporters, de plus en plus nombreux à souhaiter le départ de Caiazzo et Romeyer.