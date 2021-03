ASSE – INFO BUT ! : le plan de sauvetage de Soucasse en détails, la fin de saison des Verts cache un enjeu crucial

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Butfootballclub l'avait dévoilé il y a deux semaines : pour faire face à de gros soucis financiers, l'ASSE sollicite une contribution de ses gros salaires, à savoir les joueurs et le staff professionnel. C'est le nouveau directeur général Jean-François Soucasse qui est venu expliquer au groupe de Claude Puel à quel point la situation financière du club est tendue, en annonçant un trou de 35 M€ et en demandant donc un geste.

Les salaires tombent, en tout cas pour l'instant...

D'après nos informations, les joueurs et le staff se sont vus proposer deux formules : une baisse de 10% de leur salaire jusqu'à la fin de la saison, sans remboursement, ou une baisse de 25% avec la promesse d'être remboursé durant l'été. Pour l'instant, les dirigeants n'auraient pas de retour précis du staff, et seuls quelques joueurs auraient convenu de répondre favorablement à leur demande. En interne, la situation est de plus en plus pesante. Si les salaires ont pu être versés à temps début mars, la trésorerie actuelle poserait de gros problèmes pour boucler la fin de la saison. Le club, qui espère économiser au moins 2 M€ grâce à la participation des joueurs et du staff, attend avec impatience, aussi, les prochaines traites des transferts de William Saliba et Wesley Fofana. L'argent de Canal + également. Et pour ce qui est des droits TV, indexés sur le classement final, l'ASSE aura tout intérêt aussi à finir au mieux sa triste saison, même si l'essentiel sera bien sûr de rester en L1...