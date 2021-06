ASSE - INFO BUT! : le projet de rachat Pauly-Roussey va refaire parler de lui

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Jusqu'à présent, on ne peut pas vraiment dire qu'ils aient convaincu. Laissant, bien au contraire, observateurs et supporters des Verts dans la plus grande expectative. On parle ici de Jacques Pauly, homme d'affaires du Gers, et de Laurent Roussey, figure bien connue de la maison verte en qualité de joueur (attaquant de 1977 à 1983) et entraîneur (2006-2008). Tandem qui n'en est pas vraiment à sa première approche pour tenter de racheter l'ASSE.

Propriétaire du groupe Jason, spécialisé dans l’organisation de conférences à travers le monde, Jacques Pauly, âgé de 77 ans, assure depuis des lustres avoir signé dès 2009 un protocole d’accord avec Roland Romeyer pour prendre 40 % des parts de l’ASSE. À ce titre, il prétend avoir déposé 400 millions d’euros dans une agence bancaire de la Haute-Loire, somme qui se serait envolée et qui a, depuis, occasionné trois plaintes en justice.

Jacques Pauly a été débouté à chaque fois, poussant depuis le club stéphanois à réagir, comme ce fut le cas lors de sa dernière conférence de presse au mois de mars dernier "L’AS Saint-Etienne déplore des tentatives de déstabilisation qui se succèdent au moment précis où le club est confronté à des enjeux économiques et sportifs majeurs. Ainsi, Jacques Pauly et Laurent Roussey se sont lancés dans une nouvelle démarche nuisible et malveillante en convoquant des médias à une conférence de presse destinée à entretenir l’illusion d’un projet de reprise pharaonique. Une conférence de presse abracadabrantesque."

Alors que l'ASSE, comme vous le savez, est officiellement à vendre, et que le groupe KPMG est censé recueillir de solides dossiers, Jacques Pauly et Laurent Roussey, eux, veulent faire vite et frapper fort. En prouvant, enfin..., qu'ils disposent bien des fonds nécessaires pour l'avenir du club forézien. Ainsi, les deux hommes vont convoquer les médias à une nouvelle conférence de presse le 24 juin prochain, dans un hôtel de Saint-Etienne. Et pourraient alors donner le ou les noms de ceux qui le soutiennent financièrement.

Par ailleurs, Jacques Pauly aurait également l'intention de racheter les parts d'Adao Carvalho, entrepreneur de la région stéphanoise et actionnaire du club à hauteur de 22%, dont les parts ont été confisqués par l'Etat depuis 2016 via l'AGRASC, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. La conférence de presse risque d'être animée.