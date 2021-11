ASSE - INFO BUT ! : le projet Roussier en pole, son atout révélé

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Dans son interview accordée à France Bleu Saint-Etienne Loire, Jean-François Soucasse a évoqué la vente de l'ASSE, renvoyant au 23 novembre la prochaine prise de décision après étude par KMPG des offres de rachat reçues lundi dernier. Une date finalement décalée par rapport à l'objectif inaugural de rentrer en négociations exclusives dès cette trêve internationale.

Derrière cette ultime communication, la volonté de laisser plus de temps à Jean-Michel Roussier pour réajuster son offre. Souvent présenté comme un projet soutenu par des fonds suisses et nord-américains (Canada), le dossier serait en réalité quasiment porté que par les fonds helvètes.

Romeyer et Caïazzo resteraient au club

Selon nos informations, ce projet dit « Roussier - Bodmer » est bien en pôle aux yeux des actionnaires. Contrairement aux idées reçues, l'offre d'Olivier Markarian n'a pas les faveurs de Roland Romeyer. Une fois n'est pas coutume, les deux présidents des Verts sont d'accord et c'est bel et bien le projet suisse de Roussier qui a leurs faveurs.

La raison ? L'ancien président de l'OM et de Nancy aurait accepté de réserver une place à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo dans son organigramme. Pour Roland Romeyer, il pourrait s'agir de la présidence de l'association Coeur-Vert. Pour Bernard Caïazzo, le rôle est plus flou mais il serait forcément en lien avec les instances.

