ASSE - INFO BUT! : les Verts vendus à David Blitzer, officialisation le 12 juin prochain ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vivent leurs dernières heures d'actionnaires majoritaires à l'ASSE. Ce qui, douce évidence, ne sera pas un regret pour les supporters des Verts, remontés, depuis des mois, contre la direction du club, relégué comme vous le savez en Ligue 2 depuis la défaite, dimanche soir, face à l'AJ Auxerre lors de la séance des tirs au but.

Ce départ, les deux hommes l'ont annoncé hier soir, au travers d'un communiqué publié quelques minutes, seulement, après le coup de sifflet final, "nous annoncerons dans quelques temps une nouvelle importante qui concernera l'avenir du club. Une page essentielle de notre vie se tournera." Il s'agit bel et bien d'une vente et à priori totale au profit de l'Américain David Blitzer, richissime homme d'affaires américain déjà dans le monde du football puisque co-propriétaire du club anglais de Crystal Palace et possédant des parts au FC Augsbourg (Allemagne), à Alcorcon (Espagne) et à Waasland-Beveren (Belge).

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer auraient récemment confirmé en haut-lieu, et notamment à plusieurs hommes politiques stéphanois, le nom de leur successeur. Il se murmure par ailleurs que la vente soit officialisée le 12 juin prochain, date qui revient dans bon nombre de discussions. Attention, toutefois, aux gravissimes incidents survenus hier dans le chaudron après la défaite face à Auxerre. Un couac, un de plus, qui pourrait coûter un retrait de points en Ligue 2 et une mauvaise image des Verts qui n'a pas dû plaire au futur propriétaire qui, on l'espère pour les supporters, ne reculera pas dans les prochains jours. Sous peine de ne plus être majoritaire à l'ASSE ou même de changer d'avis et de ne plus vouloir venir dans le football français.

Benjamin Danet (avec Laurent Hess)

