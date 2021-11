ASSE – INFO BUT : Lomakin s'est déplacé à Saint-Etienne, il a déposé son offre !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Désormais principal favori au rachat de l'ASSE, Total Sport investments, société aux capitaux russes basée à Londres, s’appuie sur les fonds de Sergei Lomakin. 986ème homme le plus riche du monde selon le classement Forbes, Lomakin est notamment propriétaire de la chaîne de supermarchés Fix Price qui possède plus de 4000 magasins en Europe de l’Est et de Baltic sport group qui vise à développer les infrastructures football en Lettonie, comme l'a révélé Le Progrès hier soir. La société de Lomakin est côtée 8 milliards de dollars.

Il a passé 4h avec KPMG hier après ASSE-PSG

Selon nos informations, Lomakin était présent hier au match ASSE-PSG (1-3) en compagnie de son fils, de son collaborateur Roman Dubov et de Michel Salgado, l'ancien défenseur du Real Madrid, conseiller de Total Sports Investments, la société présidée depuis 2010 par Dubov, ex propriétaire de Portsmouth. Lomakin et son fils ont rejoint le Forez en jet privé, n'hésitant pas à faire 8h de vol aller-retour. Après avoir assisté au match contre Paris, Lomakin a rencontré les membres de KPMG qui avaient eux aussi fait le déplacement. Un rendez-vous qui a duré quatre heures. Une offre a été formulée, de sources proches du dossier. Un dossier qui pourrait bien s'accélérer, d'autant que Bernard Caiazzo et Roland Romeyer comptent toujours vendre le plus vite possible, eux qui viennent de repousser les premières offres, françaises, des projets pilotés par Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian.

