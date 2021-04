ASSE – INFO BUT ! : Macron s'est positionné pour récupérer les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

En attendant peut-être de changer de présidence puisque Bernard Caiazzo et Roland Romeyer ont officiellement (re)mis le club en vente, l'ASSE s'apprête à tourner une autre page. En effet, son équipementier historique, Le Coq Sportif, ne devrait plus habiller le club forézien la saison prochaine. Des soucis étaient apparus ces derniers temps et ils ont conduit les Verts à étudier d'autres possibilités.

C'est Hummel qui devrait remplacer Le Coq Sportif

Selon nos informations, de nombreux équipementiers se sont positionnés, dont Puma, mais surtout les Danois de Hummel et les Italiens de Kappa et Macron. Mais ces dernières semaines, il ne restait plus que deux candidats en lice après le retrait de Kappa. Et comme révélé par le site EVECT, Hummel est en passe de gagner sa « finale » contre Macron. La firme danoise équipe de longue date la sélection nationale du Danemark, et elle est aussi implantée en Angleterre (Everton, Coventry, Middlesbrough, Bristol City, Charlton Athletic), en Espagne (Elche, Las Palmas, Albacete, Tenerife), aux Pays-Bas (FC Emmen), au Portugal (Braga) ou encore en Allemagne (Fribourg et, la saison prochaine, le FC Cologne).