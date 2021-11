ASSE - INFO BUT! Match à trois pour la reprise des Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La date fatidique, c'est demain. Mardi 23 novembre, évoquée il y a plusieurs jours par la société JPMA, en charge de la communication de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer pour la vente de l'ASSE. "Soucieux de voir le dossier avancer, les actionnaires ont donné à KPMG la date limite du 23 novembre pour terminer ses investigations et donner ses conclusions finales sur la qualité des dossiers."

On saura alors si un candidat est officiellement retenu et, surtout, si ce dernier entre en négociations exclusives avec les deux actionnaires majoritaires du club stéphanois. Rien ne dit, bien entendu, qu'une annonce sera faite dès demain. Et rien ne dit, non plus, que Caïazzo et Romeyer soient à cette heure d'accord sur le repreneur.

En revanche, il semble bien que trois candidats soient encore en lice. Et non deux, avec le projet d'Olivier Markarian, ancien président de la société Markal et sponsor des Verts, et celui, révélé sur notre site en exclusivité, de Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer. Un troisième repreneur, dont l'identité n'a jamais filtré depuis des semaines, et qui a parfaitement respecté les règles de confidentialité édictées par le cabinet d'audit KPMG, serait dans la course.

Ne reste plus qu'à savoir si cet invité mystère va s'offrir l'ASSE. Et, surtout, si il a au préalable convaincu KPMG et les deux présidents des Verts. Réponse ? Peut-être dans les prochaines heures.