ASSE - INFO BUT! Mercato : c'est confirmé, Batlles ne va pas partir seul

Hier soir, après avoir annoncé le départ de Laurent Batlles, Jean-François Soucasse, Directeur Général de l'ASSE, s'est agacé de la question d'un journaliste de TL7, la chaîne de la Loire, sur l'avenir du staff de Batlles. Mais Peuple Vert a apporté un premier élément de réponse en avançant ce matin qu'Emmanuel Da Costa et Romain Brottes ne seraient pas présents eux non plus à l'entraînement aux côtés de Laurent Huard, qui va assurer l'intérim.

Da Costa et Brottes débarqués eux aussi

Et l'info nous a été confirmée : l'adjoint de Batlles et son analyste vidéo, tous deux recrutés par l'ancien troyen, vont également être limogés. Les dirigeants tentent de trouver un accord pour leurs départs. L'officialisation est intervenue il y a quelques minutes. Pas de départs programmés en revanche pour le préparateur physique Benjamin Guy et l'entraîneur des gardiens Jean-François Bedenik, mais leur situation pourrait être tranchée par le futur coach.

