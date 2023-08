ASSE – INFO BUT ! Mercato : pourquoi ça coince pour la prolongation de Moueffek

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Outre le dossier Niels Nkounkou, l'ASSE a un autre dossier important à régler au plus vite. Il concerne la prolongation d'Aïmen Moueffek. Le jeune milieu de terrain n'a plus qu'un an de contrat au sein de son club formateur.

Les positions sont très éloignées

Laurent Batlles apprécie beaucoup le joueur et il compte sur lui dans son projet, même s'il est resté sur le banc lors de l'ouverture de la saison contre Grenoble (0-1). La volonté des dirigeants est aussi de prolonger Moueffek. Mais pas à n'importe quel prix. Selon nos informations, ils ont proposé un salaire de 20 000 € mensuels au joueur, qui a décliné la proposition. Moueffek demanderait le double et les dirigeants le jugeraient trop gourmand. S'ils sont conscients de ses qualités, ils rechignent à proposer un gros salaire à un élément régulièrement blessé depuis le début de sa jeune carrière.

Podcast Men's Up Life