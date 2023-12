ASSE - INFO BUT! : ça se joue entre Laurey, Dall'Oglio et un invité surprise pour la succession de Batlles !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Hier soir, après avoir annoncé le départ de Laurent Batlles, Jean-François Soucasse, Directeur Général de l'ASSE, a expliqué que le groupe serait géré par Laurent Huard en attendant de nommer un nouveau coach. Comme révélé dans nos colonnes il y a quinze jours, Thierry Laurey est en pole.

Camara aussi sur la short-list

Olivier Dall'Oglio fait figure de plan B mais un autre profil plait à certains décideurs : Zoumana Camara. L'ancien défenseur, formé à l'ASSE, est très apprécié de Gérard Fernandez, qui l'avait formé, mais aussi de Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. A 44 ans, il connait très bien le club, il a tous ses diplômes et jouit d'une excellente réputation. Membre du staff de Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset au PSG, ancien adjoint de Carlo Ancelotti, il coache actuellement les U19 parisiens. Et serait prêt à relever le défi.

Podcast Men's Up Life