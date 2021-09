ASSE – INFO BUT ! : Philippe Lyonnet débarqué, les dessous de son départ

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Fin août, l'ASSE a décidé de se séparer de Philippe Lyonnet, son directeur de la communication. Un départ qui était dans l'air depuis quelque temps car l'ancien bras droit de Laurent Roussey était loin de faire l'unanimité, en interne comme en externe. Lyonnet, qui entretenait des relations de plus en plus tendues avec les journalistes et la plupart des médias traitant l'actualité de l'ASSE, était notamment dans le viseur de Bernard Caiazzo, mais sa proximité avec Roland Romeyer lui avait jusqu'ici valu de conserver son poste.

Pas de Prud'hommes cette fois-ci, mais un départ négocié

Caiazzo n'avait pas apprécié, à la base, que Romeyer l'engage à nouveau, trois ans après lui avoir signé un joli chèque après son premier départ. Ces dernières saisons, Lyonnet avait largement recomposé la cellule communication du club qui avait vu partir plusieurs salariés reconnus pour leurs compétences et leur fidélité, en particulier Franckie Tourdre, Baptiste Girard, Grégoire Brunon ou Nicolas Parent. La plupart entretenaient des relations assez fraîches avec Lyonnet, tout comme les responsables d'autres services du club, les journalistes et autres responsables de sites internet (sauf un). C'est ce qui a amené Jean-François Soucasse à prendre la décision de se séparer de l'ancien coordinateur sportif de Roussey.

Pas de pot pour son départ

En CDI, Lyonnet a négocié son départ, selon nos informations. Il ne retournera donc pas aux Prud'hommes. On notera que L'Equipe a décidé de ne pas écrire la moindre ligne sur son départ, lui l'ancien de la maison, préférant jouer la carte de l'indifférence. Et que contrairement aux autres récents départs, Lyonnet n'a pas eu droit à un pot de départ. Le club n'en a pas organisé et lui non plus n'a pas eu cette initiative, alors qu'il travaillait à L'Etrat depuis dix ans...

