ASSE – INFO BUT ! : trois nouveaux blessés chez les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

L'infirmerie a tendance à se remplir depuis la reprise de l'entraînement à l'ASSE. Trois joueurs étaient absents à cause de pépins physiques lors du stage de La Plagne : Yanis Lhéry, Boubacar Fall et El-Hadji Dieye. Rien n'a filtré sur la blessure de Lhéry, mais Fall souffre des adducteurs, ce qui nécessite du repos en ce début de préparation, et Dieye a profité des vacances pour subir une intervention chirurgicale à l'épaule. Le jeune ailier en termine avec sa rééducation, il devrait reprendre l'entraînement sous peu.

Pour résumer

Trois joueurs étaient absents à cause de pépins physiques lors du stage de La Plagne : Yanis Lhéry, Boubacar Fall et El-Hadji Dieye. Et trois autres ont rejoint l'infirmerie : Ahmed Sidibé, Aimen Moueffek et Edmilson Correia .