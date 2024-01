ASSE - INFO BUT! : une plainte du club a été classée sans suite

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Souvenez-vous, c'était il y a plus de deux ans. Les actionnaires de l'ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, tentaient (déjà) de revendre le club et traitaient alors, via le cabinet KPMG, mandaté pour ce dossier, avec un prince cambodgien, Norodom Ravichak.

Ce dernier, qui s'était expliqué dans la presse sur ses envies de racheter les Verts, avait eu la mauvaise surprise de constater, au mois de novembre 2021, que Caïazzo et Romeyer cessaient les échanges et, surtout, portaient plainte contre lui pour "des faits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie." En cause, un document de garantie financière (100 millions d'euros) émanant d'une grande banque internationale (Deutsche Bank) qui se révélait être un faux.

Vers une contre-attaque du prince Ravichak ?

La plainte a bel et bien été déposée auprès du procureur de la République de Paris via la société Viridis, dont Bernard Caïazzo est le gérant, à la fin du mois de novembre 2021. Dix-huit mois d'enquête plus tard, le verdict tombait, en toute discrétion, au mois de juillet 2023 : l'infraction était insuffisamment caractérisée et le dossier classé sans suite. Preuve que la tentative d'escroquerie supposée du prince Norodom Ravichak n'en était pas une.

Le dossier pourrait à nouveau rebondir dans les prochaines semaines. Dans l'entourage du Prince, en effet, on envisagerait cette fois d'attaquer les deux actionnaires des Verts pour "dénonciation calomnieuse." A suivre.

