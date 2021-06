ASSE - INFO BUT : vente du club, Bodmer a démenti à Puel

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Mohamed Toubach-Ter a lâché une petite bombe en début de soirée en expliquant sur Twitter que Mathieu Bodmer pourrait prochainement devenir le directeur sportif de l'AS Saint-Etienne et que Thiago Motta pourrait remplacer Claude Puel au poste d'entraîneur. Une information qui sous-entend qu'une vente, voulue par les deux présidents, est dans les tuyaux.

Un processus de vente plus avancé qu'on ne le pense ?

Selon nos informations, Mathieu Bodmer aurait démenti à Claude Puel l'information selon laquelle il allait prochainement devenir le directeur sportif de l'AS Saint-Etienne. Les deux hommes se sont connus au LOSC entre 2003 et 2007, l'actuel entraîneur des Verts permettant au milieu de terrain d'exploser au plus haut niveau. Les deux hommes s'apprécient et se respectent. D'ailleurs, Bodmer a également démenti cette information sur les ondes de France Bleu Saint-Etienne-Loire.

Reste que l'information de Toubach-Ter, très fiable en règle générale, ne sort pas de nulle part et laisse à penser que le processus de vente est peut-être plus avancé qu'on peut l'imaginer. Certaines sources nous en ont d'ailleurs fait état ces derniers jours, expliquant que le projet dans lequel est impliqué Bodmer est porté par des fonds américains et suisses. Mais difficile de se faire confirmer des informations liées à la vente, la confidentialité étant de rigueur dans de tel dossier…

