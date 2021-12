ASSE : Jacky Bonnevay quitte le club (officiel)

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Claude Puel a officiellement quitté l'AS Saint-Etienne mercredi 15 décembre. Son adjoint, Jacky Bonnevay, a mis un peu plus de temps pour finaliser la rupture de son contrat et les indemnités qui vont avec. Huit jours exactement. En effet, le club vient de publier un communiqué dans lequel il officialise le départ de l'ancien joueur de Sochaux et de l'OM.

"L’AS Saint-Étienne et monsieur Jacky Bonnevay ont décidé de mettre officiellement fin à leur collaboration à dater de ce jour, peut-on lire dans le communiqué. L’ASSE tient à remercier Jacky Bonnevay pour son professionnalisme au service du club à son poste d’entraîneur-adjoint et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière."

Communiqué officiel du club ce soir à propos de l'adjoint de Claude Puel 👇 #ASSE https://t.co/UwZKwG5HuB — Envertetcontretous (@Site_Evect) December 23, 2021