ASSE : Janot ne ferme pas la porte à un retour, croit en Batlles et voit un crack chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En cette période difficile, les vieilles gloires de l’ASSE distillent leurs messages pour essayer de sortir leur club de cœur de la torpeur qui semble la sienne depuis trois ans. Jérémie Janot, toujours très écouté chez les Verts, a tenté d’apporter son écot avec des mots forts. Notamment au sujet de Laurent Batlles, en qui il croit dur comme fer pour assurer le maintien de l’ASSE en Ligue 2.

« Le choix de Laurent Batlles est cohérent. C’est quelqu’un qui a connu la montée et qui sait la difficulté de ce championnat, a-t-il analysé chez Peuple Vert. S’il suffisait d'enfiler le maillot vert pour gagner… Ces 15 premières journées sont une photographie d’un instant T. Le premier vrai bilan se fera à la mi-saison. Je pensais que ça serait plus dur pour les Girondins. » Décrié, Etienne Green a également reçu le soutien de Janot : « Aucun doute sur son potentiel. Si je n’avais pas Larsonneur, j’aurais pu penser à lui à Valenciennes. Moi j’y crois. Etienne c’est quelqu’un de jeune, il n'a pas atteint son plafond ! C’est un bon gardien et un mec qui ne lâche rien. »

Enfin, l’ancien gardien de l’ASSE n’a pas fermé la porte à un retour chez les Verts même s’il ne forcera rien. « Ce n'est pas moi qui décide, je n’ai jamais essayé de me placer ou d’interpeller les dirigeants. Tu peux ne pas aimer le personnage mais la compétence elle est là. Mes gardiens sont bons, a-t-il analysé. Je connais le club. Je n’ai pas besoin d’aller au musée de la Mine pour avoir les valeurs vertes. Je n’ai pas besoin d’une lampe de mineur pour comprendre moi. Je l’ai en moi ! Je serai légitime à le faire mais je le ferai pas. Il y a des gens en place et je mettrai jamais en difficulté mon club de cœur. »