ASSE : Janot soumet à Green la recette pour s’imposer chez les Verts

Dans une interview accordée à nos confrères de Peuple Vert, Jérémie Janot s'est exprimé sur Etienne Green, qui peine à s'imposer à l'AS Saint-Etienne et a été relégué deuxième gardien derrière Matthieu Dreyer cette saison. L'ancien portier des Verts, qui occupe le poste d'entraîneur des gardiens de Valenciennes depuis l'été 2019, lui conseille de s'affirmer un peu plus.

"Le pouvoir, il se donne pas, il se prend"

"À Dijon, il fait un super match et je lui ai porté la poisse en disant il va faire une super saison ! Quand tu es en difficulté, c’est souvent le gardien qui est pointé du doigt en premier. C’est un compétiteur malgré ses airs de taiseux. J’ai aucun doute sur son potentiel. Si j'avais pas Gaëtan Larsonneur, j’aurais pu penser à lui à Valenciennes. J’en avais déjà parlé à l’époque à Auxerre pour le faire venir. Moi j’y crois. La solution viendra du vestiaire pour le maintien. La vérité vient du terrain ! Etienne c’est quelqu’un de jeune, il n'a pas atteint son plafond ! C’est un bon gardien, il faut savoir passer les étapes ! C’est un mec qui lâche rien. C’est aussi ça le haut niveau et c’est à lui d’aller chercher, d’aller montrer. Le pouvoir, il se donne pas, il se prend. On va rien lui donner ! C’est un challenge extraordinaire, s’il fait une deuxième partie de saison énorme et qu’il permet le maintien !"

Fabien Chorlet

Rédacteur