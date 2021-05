ASSE : Janot, supporters, maillot Vert, Etienne Green dévoile son conte de fées

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Probable, en début de saison prochaine, qu'on le voit dans les buts de l'ASSE. Lui qui a profité, il y a quelques semaines seulement, des absences conjointes de Moulin et Bajic, pour s'installer au poste de gardien de but de SON club. Etienne Green et les Verts, vous connaissez l'histoire. Son nom, son parcours de jeune footballeur à l'ASSE, son amour du maillot, la belle histoire n'en finit plus.

Protégé par la cellule communication du club, et donc plutôt discret dans les médias, le gardien de 20 ans s'est confié à la chaîne TV du club. Et en a remis une couche sur cette histoire si particulière.

"Saint-Etienne c'est mon club de cœur, c'est le club que je supportais, le premier maillot de foot que j'ai eu, le premier match que je suis allé voir c'était là-bas. A l'époque, il y avait Jérémie Janot dans la cage. Lorsqu'il faisait le spectacle, c'était magnifique. C'est le club que j'adore, je ne me vois vraiment pas jouer ailleurs... C'est à la fois un atout et peut-être une pression supplémentaire, parce que tous mes proches, ma famille, mes amis supportent le club. Il y a forcément des attentes envers moi. Mais c'est toujours un plaisir de les rendre fiers. Ce qui m'arrive c'est vraiment fabuleux."