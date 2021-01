ASSE : Jean-François Soucasse directeur général des Verts (Officiel)

C'est le site de l'ASSE qui vient de confirmer la nouvelle. Avec le texte suivant. "Jean-François Soucasse est nommé Directeur général des services de l’AS Saint-Étienne. Ancien joueur professionnel, il a parfaitement réussi sa reconversion en s’affirmant comme dirigeant de club à Toulouse où il est devenu, en 2003, Directeur du centre de formation après avoir obtenu un Master en management des organisations sportives.En 2004, il est promu Directeur général adjoint puis Directeur général à l’âge de 35 ans et enfin, Président délégué. Il a ainsi participé au renouveau du TFC, reparti du National au début des années 2000 pour atteindre deux qualifications européennes lors des 17 saisons consécutives passées en L1.

Son évolution lui a permis d’acquérir de larges compétences. Jean-François Soucasse a notamment contribué au développement des activités juridiques, commerciales et marketing du TFC tout en préservant son équilibre financier et sa structuration. En outre, dès 2010, il a créé la Fondation TFC afin de conforter le rôle social du club toulousain sur son territoire. Sa connaissance approfondie de l’ASSE, dont il a porté les couleurs lors de la saison1995-1996 puis en 1997-1998, mais aussi de l’environnement stéphanois sera bien évidemment l’un de ses atouts pour accompagner le développement des Verts."

Jean-François Soucasse : "Je suis heureux et honoré de revenir à Saint-Étienne pour me mettre au service de l’ASSE, un club mythique porté par une ferveur incomparable. Les défis sont nombreux. Relevons-les ensemble avec solidarité, fierté et enthousiasme."

Roland Romeyer : "C'est avec un grand plaisir que nous accueillons Jean-François Soucasse. Il a su piloter avec détermination le TFC et a acquis une solide expérience dans le management d'un club. Ses qualités humaines et ses compétences apporteront une contribution majeure dans la mise en œuvre de notre projet. Jean-François partage les valeurs du club comme il l'a déjà montré lorsqu'il a défendu nos couleurs comme joueur."