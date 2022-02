ASSE : Jean-Luc Buisine vers la sortie

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Depuis son arrivée à l'ASSE il y a deux ans, Jean-Luc Buisine tarde à poser son empreinte sur le recrutement des Verts. Claude Puel avait alors poussé David Wantier vers la sortie pour faire appel à l'ancien responsable du recrutement du Stade Rennais et du LOSC, qu'il avait connu chez les Dogues. Mais depuis son arrivée, Buisine ne donne pas satisfaction en interne. Puel n'était pas content de sa collaboration avec lui et cet hiver, la nouvelle équipe mise en place autour de Pascal Dupraz, Loïc Perrin, Jean-François Soucasse et Samuel Rustem, n'a pas été davantage convaincue par son travail, selon nos informations.

Plusieurs griefs lui seraient reprochés, à commencer par son manque de réseaux, d'idées et d'implication... « On travaille sur le Mercato de façon collégiale et la cellule de recrutement est partie prenante. Jean-Luc Buisine a fait ses preuves depuis longtemps. On peut s'appuyer sur lui. On compte sur son expertise », avait expliqué Dupraz début janvier. Mais tout au long du mois de janvier, c'est surtout avec Perrin que le successeur de Puel aura conduit la campagne de recrutement.

Loïc Perrin devrait recomposer la cellule de recrutement

Sept nouveaux joueurs sont arrivés, mais Buisine n'aura été vraiment partie prenante que dans l'arrivée de Joris Gnagnon. Parmi les pistes proposées par Buisine, celle menant à Sehrou Guirassy (Rennes) s'est vite avérée vaine. Alors que Gnagnon n'a toujours pas joué, en surpoids, Ignacio Ramirez, seule recrue verte de l'été dernier, est quant à lui déjà reparti. Malgré son départ et ceux de Jean-Philippe Krasso, prêté à l'AC Ajaccio, et d'Alpha Sissoko, qui s'est engagé à QRM après avoir été libéré, l'ASSE n'a pas dégraissé à la hauteur de ses espérances cet hiver. Déjà sur la sellette avant cette campagne, Buisine ne devrait donc pas être conservé au sein du nouvel organigramme. Alors que le Mercato vient à peine de se terminer, une restructuration de la cellule est envisagée.

Nommé coordinateur sportif après le départ de Puel, Perrin, dont l'implication fait l'unanimité, devrait prendre le dossier en main. Et trancher. Ces informations, publiées mercredi dernier dans But Saint-Etienne, sont partagées ce soir par L'Equipe, sur son site, qui précise que l'ASSE a entamé les négociations pour rompre le contrat de son directeur du recrutement.