ASSE : Jean-Philippe Krasso s’est mis à la faute

ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L’ASSE reste sur une série de cinq matches sans défaite et tentera de faire perdurer sa nouvelle invincibilité contre le SC Amiens (19h). Les Picards comptent dans leurs rangs le joueur de Ligue 2 qui a commis le plus de fautes (Mamadou Fofana, 54) et celui qui a réussi le plus de tacles (Formose Mendy, 49).

Du côté de l’ASSE, Krasso donne le change dans le domaine de « l’agressivité non contrôlée. » Selon Poteaux Carrés, le joueur de 25 ans est le joueur stéphanois le plus fautif cette saison ! Un seul attaquant de L2 a commis plus de fautes que lui : l'ailier gauche de QRM Issa Soumaré (42 contre 40).

Cette statistique étonnante pour un attaquant confirme une réalité : plombée par ses 66 cartons jaunes et ses 7 cartons rouges, l'ASSE est le moins fair-play des 40 clubs professionnels français ! À sa décharge, l’excellent Krasso compte également 23 tacles, ce qui fait de lui le 3e meilleur Vert dans ce domaine cette saison derrière Léo Pétrot (33) et Benjamin Bouchouari (24).