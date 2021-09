ASSE : Jérôme Alonzo se paye le duo Caiazzo-Romeyer !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Invité à réagir sur la possible vente de l'ASSE à un projet venu du Cambodge, ce lundi, sur le plateau de L'Equipe de Greg, Jérôme Alonzo, l'ancien gardien des Verts, n'a pas été tendre avec l'actuelle direction du club forézien.

Alors qu'un autre chroniqueur soulignait que Bernard Caiazzo et Roland Romeyer n'étaient « pas toujours d'accord », Alonzo a eu ces mots : « Merci à eux pour ses années tragi-comiques. L'image renvoyée n'a pas vraiment été sérieuse. Elle a parfois été au détriment du club. » Et vlan !

