ASSE : Jessy Moulin cité en exemple par un collègue de L1

A 34 ans, Jessy Moulin est récompensé pour l'ensemble de son œuvre, qui a mélangé fidélité, esprit collectif et professionnalisme exacerbé. Titulaire depuis le début de l'année dans son club de toujours, l'ASSE, celui qui était surnommé "Looping" il n'y a pas si longtemps a toujours accepté son rôle de doublure sans broncher. Mais en se donnant à fond, histoire de mériter sa place le jour où un entraîneur ferait appel à lui et pour passer dans ses retranchements le titulaire. Cet état d'esprit n'a pas échappé à Gautier Larsonneur.

"Un n°2, c'est une mentalité exceptionnelle"

A Onze Mondial, le gardien de 23 ans a expliqué : "Rien n’est figé. On voit que ce que fait Jessy Moulin, c’est très costaud. Vu le contexte, ce qu’il a fait en finale de la Coupe de France, c’est grand. Bon nombre de clubs cherchent des gardiens, des numéros 1 comme des numéros 2. Saint-Étienne cherche un numéro 2 maintenant".

"Ce n’est pas une honte d'être numéro 2. Un bon numéro 2 bonifie son numéro 1. C’est une mentalité exceptionnelle qu’il faut trouver pour un club. Et c’est plus difficile à trouver qu’un numéro 1. C’est peut-être pour ça que Jessy Moulin a été aussi performant contre le PSG. S’il est là, c’est que c’est un gars qui a dû être irréprochable et ne pas faire de vagues."