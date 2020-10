ASSE : Jessy Moulin fait débat chez les supporters stéphanois

Matthias, Clermont-Ferrand :

« Non, je pense qu'il faut lui laisser du temps. C'est un bon gardien. Après être resté quasiment toute sa carrière sur le banc, il faut comprendre qu'il ne soit pas encore régulier. Enchaîner les matches n'est pas une habitude pour lui. J'espère que cela viendra avec le temps. »

Jérémy, Beauchastel :

« Je ne vais pas l'incriminer. C'est vrai que par rapport à son début de saison, il a une baisse de régime. Mais c'est à l'image de l'équipe. Il n'a pas fait de grosses erreurs. Je suis convaincu qu'il va rebondir, c'est un très bon gardien avec un mental d'acier. On doit lui faire confiance. »

Pascal, Chomérac :

« Même s'il est apprécié par tous les supporters stéphanois, on constate que Moulin n'a pas le niveau pour enchaîner les belles performances sur le long terme. Il a réussi à se sublimer sur une courte période, mais là il montre ses limites. Ce n'est pas à 34 ans et sans jamais avoir été numéro 1 dans sa carrière, ne serait-ce qu'une saison, que l'on devient un top gardien de Ligue 1. C'est inquiétant pour la suite. »

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

« Je suis partagé. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est une nouveauté pour lui d'être numéro 1. Moulin a donc forcément plus de pression et il est désormais sous le feu des projecteurs. Il est critiqué à la moindre erreur. Mais ces dernières semaines, la défense centrale n'a jamais été la même, il est donc difficile de trouver des automatismes. Je pense que ce n'est qu'une mauvaise période. »

Romain, Le Puy-en-Velay :

« C'est surtout la façon dont tout le monde lui tombe dessus au lieu de l'encourager qui est inquiétante... Ce n'est pas facile de devenir titulaire à 34 ans, pour la première fois de sa carrière, qui plus est à l'ASSE. Et ses dernières prestations sont aussi influencées par la fébrilité défensive de l'équipe. »

Antoine, Bourbon-Lancy :

« J'ai toujours eu confiance en ce gardien et il a démontré que nous pouvions compter sur lui. Réaliser des mauvais matches, ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas le remettre en cause. Lorsqu'un gardien commet des erreurs, on le remarque immédiatement par rapport à un attaquant. Moulin va réagir lors des prochaines rencontres. »

Jean-Claude, Huriel :

« Il n'est pas à blâmer. Moulin a souvent joué derrière une défense remaniée, il n'est donc pas évident de trouver ses marques. Contre Nice par exemple, sa sortie est peut-être un peu juste sur le premier but, mais derrière les défenseurs ne réagissent pas assez vite. Et sur le deuxième but, c'est Sow qui est fautif. Notre gardien a quand même réalisé un bon début de saison. On ne peut pas lui jeter la pierre. »