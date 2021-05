ASSE : Jessy Moulin toujours numéro 1 la saison prochaine, le débat est lancé chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Audrey, Sennecey-le-Grand :

« On ne doit pas recruter de gardien car on a Stefan Bajic ou Etienne Green pour remplacer Moulin. Bajic est souvent considéré comme la relève dans les buts stéphanois. Je pense même qu'il doit être titulaire dès la saison prochaine, à la place de Moulin, ou alors Green qui montre de bonnes choses. Sans être méchante, Moulin est à mon avis un bon numéro deux. »

Camille, Perpignan :

« Jessy Moulin est un bon gardien et il l'a prouvé cette saison avec de belles prestations. Mais je pense que certaines erreurs auraient pu être évitées. Il y a certains matches que l'on aurait pu gagner ou au moins prendre un point s'il n'avait pas fait d'erreur. Il faut acheter un autre gardien pour la prochaine saison. »

Axel, Saint-Étienne :

« L'ASSE doit recruter un gardien pour la saison prochaine. Il faut penser à l'avenir, et Moulin commence à vieillir. Il faut également dire qu'il n'a pas dégagé une grande sérénité. Après, il y a Green et Bajic. Il faut voir...»

Pierre, Saint-Étienne :

« Jessy a très bien débuté la saison, à l'image de sa défense. Mais une fois le départ de Fofana acté, l'équipe a perdu son mordant défensif et forcément, le dernier rempart a été pointé du doigt. Avec une meilleure défense, Jessy a entièrement sa place en Ligue 1.»

Pascal, Chomérac :

« Cette saison, on a eu la confirmation qu'il y avait une grande différence entre être une excellente doublure et un gardien titulaire accompli. Enchaîner les rencontres et être au niveau chaque week-end, ça n'a rien à voir. Tout le monde est d'accord pour dire que Moulin adore le club, qu'il a une bonne mentalité et une place importante dans le vestiaire. Moi le premier. Mais il faut malgré tout reconnaître qu'il a des lacunes. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais on peut trouver mieux. Bajic ? Green ? Pourquoi pas, ou sinon recruter un gardien déjà confirmé. Mais faut-il encore le trouver. »

Jean-Loup, Ploërmel :

«Moulin doit être notre numéro un la saison prochaine. Je pense qu'il est victime des pro-Ruffier. Il est vrai qu'il a 35 ans, mais j'estime que le club a ce qu'il faut en gardien. Avec Bajic, Green, et même Fall... Prendre un autre gardien viendrait en plus barrer nos jeunes. C'est ce qu'on a déjà fait avec Crémillieux et Maisonnial qui étaient internationaux chez les jeunes. »

Adama, Angers :

« Les Verts doivent sérieusement chercher un autre gardien de but. Je trouve que Jessy Moulin est un gardien moyen. Il n'a pas les réflexes d'un très bon gardien, ce qui s'explique par son manque de temps de jeu quand il était doublure. Comme numéro 1, la barre est un peu trop haute pour lui. Par contre, on ne peut pas nier son amour pour nos couleurs, son envie de bien faire et la porosité de notre ligne défensive qui ne l'aide pas beaucoup... »