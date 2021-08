ASSE : jeu, résultats, Geoffroy-Guichard se vide peu à peu

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Samedi dernier, alors que l'ASSE était menée au score par le LOSC, les Verts de Claude Puel ont pu compter sur le soutien massif de leurs 20 000 supporters, poussant sans cesse jusqu'à l'égalisation de Saidou Sow. Preuve que le chaudron reste le chaudron même si, et les chiffres le montrent, le mythique stade de Sainté perd peu à peu ses plus fidèles supporters.

Ainsi, et comme l'écrivait le quotidien régional Le Progrès hier, ils ne sont en ce début de saison que 11 700 à s'être abonnés pour suivre l'ASSE à domicile. Il y a deux ans, avant le Covid-19, ils étaient, et à la même époque, 3 500 de plus à l'avoir fait. On sait également que depuis la saison 2014-2015, avec plus de 17 000 abonnés, le club stéphanois voit le chiffre de ses abonnés baisser.

Par ailleurs, et pour les deux premiers matches de la saison, face à Lorient et Lille, l'ASSE n'a pu compter que sur 20 000 spectateurs. Loin d'être anecdotique, certes, mais on est loin des remplissages du Parc des Princes, du Vélodrome, de Bollaert ou encore de la Meinau. Possible que le jeu et les résultats de Claude Puel, depuis des mois, y soient aussi pour quelque chose.