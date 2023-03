ASSE : Kader Bamba lève le voile sur l'identité du premier buteur au Havre

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Qui de Kader Bamba ou Niels Nkounkou a marqué le premier but de l'ASSE en déplacement au Havre hier (2-2) ? Pour la LFP, il s'agit pour l'instant de l'ailier prêté par le FC Nantes mais les images vont sans doute être revisionnées sur tous les angles avant que l'officialisation du classement des buteurs de L2 n'interviennent.

« Si je ne suis pas là, le défenseur le sauve »

Pour les principaux intéressés, cela semble également assez clair. Plus intéressé par la course aux passes décisives face à Jean-Philippe Krasso, Niels Nkounkou laisse volontiers ce but à Bamba. Quant à l'ailier stéphanois ? Il prend lui aussi cette réalisation comme il l'a fait savoir au Progrès.

« Je pense que si je ne suis pas là, le défenseur le sauve. Mais cela n’est pas le plus important : que ce soit Niels ou moi, ce qui compte, c’est d’être revenu au score », a justifié Kader Bamba, lequel a apprécié que l'ASSE soit revenu de 2-0 à 2-2 « au caractère » : « Ce match va nous servir pour le futur. Depuis trois matches, on se retrouve menés avant d’arriver à revenir », a-t-il rappelé.