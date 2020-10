ASSE : Kévin Monnet-Paquet prêt à snober une sélection ?

De retour cette saison avec l'AS Saint-Etienne après deux graves blessures qui l'ont laissé plus d'un an et demi sans jouer, Kévin Monnet-Paquet (32 ans) doit néanmoins se contenter des miettes avec les Verts de Claude Puel (5 apparitions pour 151 minutes cette saison).

Malgré son temps de jeu famélique, le Berjallien – ex international Espoirs français (6 capes) – envisageait de découvrir il y a peu le niveau international. D'après la presse locale, « KMP » aurait même donné son aval pour rejoindre l'équipe du Rwanda. Une équipe qui l'avait appelé une première fois il y a trois semaines et qui se réunira à nouveau en novembre pour les éliminatoires de la CAN face au Cap-Vert (les 9 et 17 novembre).

Si l'on en croit le média africain KT Press, Monnet-Paquet ne devrait finalement pas se rendre en Afrique : « L'attaquant de Saint-Etienne devrait décliner la sélection. Il ne répond pas aux appels et au message de l'équipe nationale ». Aucune explication n'est donnée quant à ce revirement.