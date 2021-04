ASSE : Khazri a atteint un cap symbolique chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

La journée de samedi a été plutôt frustrante pour Wahbi Khazri. S'il a ouvert le score à la 11e minute du match contre le Stade Brestois en profitant d'une grossière erreur de relance adverse, le Tunisien a été sorti à la 55e par un Claude Puel qui voulait le préserver en cette période de ramadan et, sans lui, son équipe a encaissé deux buts synonymes de défaite. Mais de cette partie, le Corse pourra tout de même tirer un point positif.

Hamouma encore loin devant

Déjà, il s'agissait de son sixième but ce mois-ci, après ceux inscrits à Angers (1-0), Nîmes (2-0) et son triplé contre Bordeaux (4-1). Seul Kylian Mbappé a fait mieux (7) mais lui a moins de mérite vu qu'il évolue dans une équipe surdimensionnée pour la Ligue 1. Mais surtout, cette ouverture du score face à Brest constituait le 23e but de Khazri en Ligue 1 avec l'AS Saint-Etienne. Celui lui permet d'intégrer le Top 10 des meilleurs réalisateurs stéphanois en championnat au XXIe siècle. Un classement dominé par son coéquipier Romain Hamouma.

1. Hamouma : 47

2. Gomis : 38

3. Aubameyang : 37

4. Feindouno : 34

5. Gradel : 31

6. Alex : 28

7. Perrin : 27

8. Ilan et Beric : 26

10. Piquionne et Khazri : 23