ASSE : Khazri a déclenché une polémique sans précédent

Lors du match nul concédé samedi par l'AS Saint-Etienne sur la pelouse du FC Metz (1-1), pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, Wahbi Khazri a inscrit un but d'anthologie en trompant Alexandre Oukidja d'une frappé lobée de 68 mètres.

Mais sur les réseaux sociaux, il a été reproché à Amazon Prime Vidéo et la Ligue de Football Professionnel que ce bijou de l'attaquant des Verts n'ait pas été diffusé. C'est une question d'utilisation des images et une volonté de la LFP de protéger ses droits.

"La LFP mène une lutte active contre le piratage pour préserver les droits acquis par les détenteurs de droits en France et à l’international. (...) Les buts sont publiés sur les réseaux de la LFP à partir de lundi. Tout le monde peut donc accéder à ce but sans passer par une offre illégale", a expliqué la Ligue à nos confrères de RMC Sport. Cette explication n'empêche pas les moqueries sur Twitter, et pas qu'en France...

