ASSE : Khazri déclare forfait à peine arrivé en sélection !

Le fait que l'AS Saint-Etienne a accordé à Wahbi Khazri le droit de rejoindre la sélection tunisienne a suscité la polémique. En effet, les Aigles de Carthage sont déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui signifie que les matches des dix prochains jours compteront pour du beurre. Laisser partir un attaquant qui revient en forme dans les conditions sanitaires que l'on sait pour des rencontres de ce type constitue un pari hasardeux.

Mais l'ancien Bordelais a peut-être trouvé la solution sans le vouloir. Le compte Twitter de la Fédération tunisienne annonce en effet que Khazri, qui est bien à Tunis, serait malade et donc forfait ! On peut imaginer qu'il va rapidement rentrer dans le Forez et ainsi limiter les risques de contamination sans se fâcher avec les Verts ou sa sélection. A moins que sa maladie ne soit la Covid-19…