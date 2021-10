ASSE : Khazri a un chouchou des Verts dans le viseur

Zapping But! Football Club MHSC - ASSE : Le brief d'avant match

Dans le marasme actuel de l'AS Saint-Etienne, il y a vraiment peu d'occasions de se réjouir. A vrai dire, on n'en voit qu'une : Wahbi Khazri. Non seulement le Tunisien se bat comme un lion de la première à la dernière minute à chaque match mais, en plus, il marque. Et il marque beaucoup. Six buts sur les onze inscrits par les Verts, soit un pourcentage de 54,5% Certes, la moitié de ce total a été marqué sur pénalty mais la performance mérite d'être notée.

Surtout qu'elle pourrait permettre au Tunisien d'égaler un chouchou des supporters de l'ASSE. En 1999/2000, le Brésilien Alex avait terminé la phase aller du championnat avec un total de 10 buts, dont 4 inscrits à l'OM dans un match de légende (5-1). Il y a deux ans, Khazri avait été tout proche de cette barre symbolique mais il s'était arrêté à 9. Il lui reste cette fois 8 matches pour marquer encore au minimum 4 fois…

Le Top 5 des meilleurs buteurs de L1 :



1️⃣ Gaëtan Laborde • 7 buts

2️⃣ Jonathan David • 7 buts

3️⃣ Mohamed Bayo • 6 buts

4️⃣ Ludovic Blas • 6 buts

5️⃣ Wahbi Khazri • 6 buts — Football Action (@_FootballAction) October 23, 2021