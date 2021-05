ASSE : Khazri affiche une troublante défaillance avec Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

C’est un constat qui doit faire enrager le compétiteur Claude Puel : l’ASSE a déjà perdu 22 points cette saison après avoir marqué en premier. Dont 6 à l’issue des deux dernières journées, contre le PSG et plus récemment face au Stade Brestois. Seul le Stade de Reims fait pire en L1 que les Verts avec 23 points perdus après avoir défloré le tableau d’affichage.

Les sorties de Wahbi Khazri en cours de match peuvent-elles expliquer ces effondrements chroniques ? A priori non. Depuis son retour en grâce à Rennes (2-0, le 14 février), l’international tunisien de l’ASSE a retrouvé son efficacité (6 buts lors de ses 6 dernières titularisations) mais Puel estime qu’il n’a pas le coffre suffisant pour terminer les rencontres. Les chiffres ne trompent pas.

Khazri ne finit jamais un match de L1 cette saison !

Le co-meilleur buteur des Verts (7 buts avec Denis Bouanga) affiche 57 minutes de jeu en moyenne sur ses 13 titularisations cette saison et aucun de ses 18 matches disputés dans leur intégralité ! Si on devait miser une petite pièce, on jurerait donc que l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux ne sera plus en tenue au coup de sifflet final...