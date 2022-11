ASSE : Khazri broie du noir et a un épisode douloureux en travers de la gorge

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Wahbi Khazri (31 ans) devrait connaître une nouvelle petite désillusion avec la Tunisie. Selon L’Équipe, l’attaquant du Montpellier HSC devrait démarrer sur le banc contre le Danemark pour le premier match de la Coupe du monde des Aigles de Carthage (14h). La première désillusion date de la fin du mois de septembre : titulaire contre les Comores (1-0), il ne débute pas pour LE rendez-vous contre le Brésil au Parc des Princes (1-5). « Il en nourrira une certaine amertume, d’abord, avant de se faire une raison, en silence », relèvent nos confrères.

Des débuts décevants au MHSC

En club, il faut dire que son début de saison est décevant. Après quatre saisons à l’ASSE et une signature libre à Montpellier, l’été dernier, Khazri a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en août, s’illustrant dans la victoire fleuve contre Brest (7-0, le 28). Ses prestations ont suivi ensuite la courbe de son club, des titularisations sans relief et des entrées maladroites.

« Ce n’est pas le même joueur que vous connaissez en Europe, le buteur en pleine bourre que vous avez vu à Saint-Étienne. En sélection, il est beaucoup plus isolé, il n’a personne autour de lui pour prendre la profondeur, pas de joueurs qui peuvent plonger », défend le champion d’Afrique avec la Tunisie, en 2004, Karim Haggui.

🗞️ « Rêver d'un autre monde » : la une du journal L'Équipe du mardi 22 novembre 2022. pic.twitter.com/jaCOYQMKEd — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 21, 2022

