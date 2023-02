ASSE : Nordin va mieux, Khazri est au plus mal à Montpellier !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après quatre saisons passées à l'AS Saint-Étienne, Wahbi Khazri a décidé de poursuivre sa carrière à Montpellier l'été dernier. Mais l'attaquant tunisien, qui n'a inscrit que 2 buts en 15 matchs disputés toutes compétitions confondues, connaît des débuts compliqués dans l'Hérault surtout en interne.

Podcast Men's Up Life

Khazri a le moral dans les chaussettes

Mais alors que Michel Der Zakarian vient de faire son retour sur le banc du MHSC où il a succédé à Romain Pitau, l'ancien Vert vivrait très mal sa situation et celle du club héraultais, selon les dires de Mohamed Toubache-Ter.

"Mon avis sur Wahbi Khazri est connu de tous. Cependant, faut être objectif. Joueur totalement impliqué et qui désire tout déchirer pour le club. Vit très mal la situation sportive du club et se sent vraiment impliqué. Pour le coup, c’est un petit fou insolent mais sincère. (...) Ce n’est pas que sportif… faut aussi prendre en compte ce qui se passe à l’intérieur du club… et certains manquements", a fait savoir l'insider sur Twitter.

Quant à Arnaud Nordin, il va mieux. « Sorti pour commotion dimanche lors de la défaite à Montpellier, i soigne une fracture de la pommette. Il sera opéré en début de semaine prochaine mais est disponible pour jouer face à Brest avec un masque étrenné hier à l'entraînement », nous apprend Midi Libre ce jeudi.

Mon avis sur Wahbi Khazri est connu de tous.

Cependant, faut être objectif.

Joueur totalement impliqué & qui désire tout déchirer pour le club.

Vit très mal la situation sportive du club & se sent vraiment impliqué.

Pr le coup, c’est un petit fou insolent ms sincère. 1/2 #MHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 8, 2023

Pour résumer Wahbi Khazri, qui a quitté l'été dernier l'ASSE pour rejoindre Montpellier, vivrait très mal sa situation et celle du club héraultais, selon les dires de l'insider Mohamed Toubache-Ter.

Fabien Chorlet

Rédacteur