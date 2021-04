ASSE : Khazri fait peser une nouvelle menace chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

L’ASSE se rappellera longtemps de sa venue à Paris cette saison. Après un nul mérité à l’aller (1-1), les Verts avaient presque réussi à prendre le meilleur sur le PSG mais ces diables de Kylian Mbappé et Mauro Icardi ont impulsé la révolte dans le money time (3-2).

Si les hommes de Claude Puel ont été salués par les observateurs pour leur prestation d’ensemble, ils n’ont pris aucun point et devront inverser la tendance samedi contre le Stade Brestois (13h). Franck Honorat craint tout particulièrement de Wahbi Khazri (30 ans).

« Khazri peut tirer de n’importe où, il va falloir le surveiller »

« On sent une équipe avec beaucoup plus d’envie, défensivement ils sont compacts, en place, solides. Ils jouent pas mal les coups en contre-attaque. Ils peuvent dire aussi merci à Wahbi en ce moment car il revient très bien, a-t-il analysé sur France Bleu. Hamouma aussi revient de blessure. Ils ont récupéré des joueurs importants. Il va falloir faire attention à eux ce week-end car ce sont de supers joueurs. Leur meilleur joueur du moment, Wahbi Khazri, peut tirer de n’importe où. Il va falloir surveiller ce joueur. »