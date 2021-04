ASSE : Khazri formule un voeu pour Gasset et les Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Après le premier triplé inscrit de sa carrière lors de la victoire ce dimanche de l'AS Saint-Etienne face aux Girondins de Bordeaux (4-1), pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, le milieu offensif des Verts, Wahbi Khazri, a adressé un beau message à son ancien club où il est passé de 2014 à 2016.

"Je leur souhaite de rester en Ligue 1 et de se sauver comme nous"

Lancer le diaporama

ASSE : les 10 derniers joueurs qui ont inscrit un triplé avec les Verts +11

Wahbi Khazri Credit Photo - Icon Sport

"Je suis content car c’est le premier triplé de ma carrière. J’ai souvent mis des doublés mais jamais de triplé. Le fait d’en avoir mis un, ça me fait énormément de bien au moral. Après, l’adversaire pas plus que ça. Bordeaux c’est un club qui m’a permis de m’épanouir aussi, de progresser. Je n’ai que de bons contacts là-bas. C’est un super club qui m’a beaucoup apporté. Je leur souhaite de rester en Ligue 1 et de se sauver comme nous", a confié l'international tunisien après la rencontre.

💬 "N'importe quel joueur rêve de mettre un triplé."



💥 La satisfaction du serial buteur : Wahbi #Khazri 😌 👇 pic.twitter.com/VuKoJO6kFH — AS Saint-Étienne (from 🏡😷) (@ASSEofficiel) April 11, 2021