ASSE : Khazri garde une arme précieuse pour séduire Puel

Réintégré juste avant la fin du Mercato estival, en octobre dernier, Wahbi Khazri entre à nouveau dans les plans de Claude Puel à l'ASSE, en tout cas pour l'instant. Et le Tunisien avait justifié cette confiance retrouvée en inscrivant le but des Verts contre Lille (1-1), sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué. Son premier but depuis un doublé contre Nîmes (2-1) en janvier dernier.

21 buts en deux ans et demi avec les Verts

Depuis, il y a eu ce 0-0 à Dijon où Khazri, reconduit dans le 4-4-2 de Puel en pointe aux côtés de Romain Hamouma, n'a pas forcément brillé, décrochant beaucoup, mais sa détermination et son état d'esprit ont encore parlé pour lui. Et comme le rappelle le site StatsduFoot, l'ancien bastiais reste une menace pour les défenses adverses. Avec 21 buts inscrits, il est le Vert le plus prolifique depuis son arrivée dans le Forez, en août 2018. Devant Hamouma et Denis Bouanga, les deux meilleurs buteurs stéphanois de la saison passée, qui n'ont plus trouvé le chemin des filets depuis le 17 septembre dernier à Marseille (2-0). La dernière victoire stéphanoise.