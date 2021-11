ASSE : Khazri ne suffira pas, Puel est prévenu !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Où en serait l'AS Saint-Etienne sans Wahbi Khazri cette saison ? Au classement, elle serait toujours dernière, vu qu'elle ne peut pas tomber plus bas. Mais elle serait bien larguée au classement puisque sans ses sept buts, il n'y aurait pas eu de nuls contre Lorient (1-1), à Lens (2-2), face à Lyon (1-1), contre Angers (2-2) et à Metz (1-1) samedi avec ce lob d'extraterrestre. Le compteur serait donc bloqué à un point et avec dix longueurs de retard sur le premier non-relégable, la messe serait quasiment dite.

Les Verts ont donc la chance de pouvoir compter sur un buteur en feu. Seulement, cela ne suffira pas sur la longueur d'une saison ! Le Progrès rappelle dans son édition du jour que le FC Metz a ainsi été relégué en 2018 avec l'un des meilleurs buteurs du championnat dans ses rangs, en l'occurrence l'ancien Stéphanois Nolan Roux (15 réalisations). Il va donc falloir que Claude Puel se déniche d'autres hommes providentiels au sein de son effectif pour remonter au-dessus de la ligne de flottaison…

#ASSE | Pour le maintien, un buteur, c’est bien mais ça ne suffit pas



