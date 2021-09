ASSE : Khazri pointe du doigt le mal des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

À la veille de la réception de l'OGC Nice, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri, était présent ce vendredi en conférence de presse aux côtés de son entraîneur, Claude Puel. Interrogé sur la situation actuelle des Verts, l'international tunisien a regretté les erreurs faites par son équipe lors des défaites concédées face aux Girondins de Bordeaux (2-1) et contre l'AS Monaco (2-1).

"C'est compliqué, on ne gagne pas, on a l'impression pourtant de faire ce qu'il faut. On met les ingrédients, on a des situations mais à la moindre erreur on le paye cash. Il faut progresser et faire en sorte que s'ils mettent des buts, c'est qu'ils le méritent. On doit avoir de la réussite et gommer les cadeaux qu'on fait. Ce qui est dommage, c'est que ce ne sont pas des buts emmenés par l'adversaire, on fait des erreurs grossières face à Monaco, à Bordeaux, c'est compliqué de gagner des matchs en faisant ces erreurs là, on doit en faire plus, on en est conscient. Quand je parle d'erreur, je ne vise personne, c'est collectif. Les erreurs techniques, ça arrive à tout le monde."

