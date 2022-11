ASSE : Khazri règle ses comptes avec ses critiques après son but contre l'équipe de France

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Cela fait deux ans et demi maintenant que Wahbi Khazri vit des moments difficiles en Ligue 1. Poussé vers la sortie par Claude Puel à l'ASSE à l'été 2020, le Tunisien était finalement resté et avait largement participé au maintien des Verts. Exploit qu'il n'a pas réédité en 2021-22 malgré un lob fantastique de 70 mètres à Metz. Transféré à Montpellier à l'intersaison, il vit des premiers mois délicats dans l'Hérault. Bref, le Corse de 31 ans ne traverse pas le meilleur moment de sa carrière, ce qui lui a valu des critiques. Critiques auxquelles il a répondu ce soir par le but de la Tunisie face aux Bleus (1-0), insuffisant cependant pour offrir la qualification aux Aigles de Carthage. Mais suffisant pour que lui tire à vue sur ceux qui ont du mal de lui...

« Je suis content de mon match, car les gens ont la mémoire courte. Je suis beaucoup critiqué par certaines personnes qui oublient ce que j'ai pu faire dans le passé. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un top joueur comme ceux en face aujourd'hui, mais j'aime le ballon et rendre les gens heureux. Je me donne à fond, je ne fais pas tout bien, mais je suis fier de ce que j'ai fait. On a battu une très belle équipe et j'espère qu'ils iront au bout, car c'est une super équipe. »