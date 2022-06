ASSE : Khazri dément pour la prime de maintien et assume sa responsabilité pour la relégation

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Alors que l'AS Saint-Etienne a été relégué en Ligue 1 dimanche dernier après sa défaite aux tirs aux buts contre Auxerre (1-1, 5-4 tab) en barrage retour d'accession à la Ligue 1, le journal L'Equipe a annoncé ce mercredi que Wahbi Khazri aurait tenté de négocier une prime de maintien avant de se rendre sur la pelouse du FC Nantes (1-1), lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

"Je leur ai dit : "franchement les gars, on est dernier, une prime c'est compliqué""

Invité ce mercredi de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, le capitaine et attaquant des Verts a démenti avoir demandé cette prime de maintien à ses dirigeants avant d'assumer sa responsabilité dans la relégation en Ligue 2 de son équipe. "Quand ce matin je me lève et que je vois l'article dans le journal L'Équipe... Non dieu merci je gagne bien ma vie, je n'ai menacé personne pour avoir le salaire que j'ai. Les joueurs du vestiaire m'ont dit que ce serait bien qu'en tant que capitaine que j'aille voir pour savoir s'il y avait une prime ou pas. Moi comme on était dernier, je leur ai dit : "franchement les gars, on est dernier, une prime c'est compliqué". J'ai été voir Loïc Perrin qui était directeur sportif avec qui j'ai joué et je lui ai dit que ce qui serait bien c'est que le bâtiment joueurs pro qui comprend les kinés, qui comprend les femmes qui nous lavent le linge et qui font le ménage, de récompenser tous ces membres là parce qu'on vit tous les jours au quotidien ensemble. Ce sont des personnes qui n'ont pas de gros salaires. Cela pouvait mettre une petite carotte aux joueurs de mettre une petite prime à ces gens-là joueurs compris, de deux ou trois mille euros, ce sont les sommes que j'ai indiqué. J'ai joué dans beaucoup de clubs, je n'ai jamais eu de problème. Je ne suis pas là pour faire des polémiques ou des débats. J'assume le fait qu'on ait pas fait le boulot sur le terrain pour sauver le club, parce que je fais partie de l'équipe. On n'a pas fait les choses comme il le fallait, on l'assume, on le regrette et est vraiment navrés pour le club et les supporters parce que ce club mérite mieux. Dans l'article, on dirait que c'est "Wahbi Khazri qui est venu pour négocier une prime". Non pas du tout. On est un groupe, on est solidaire, on est tous ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. On n'a pas fait les choses qu'il fallait sinon on se serait sauvé. Mais à un moment donné il faut que chacun prenne sa part de responsabilités."

