ASSE : Khazri tient sa revanche, son retour en forme au crible

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Quand Khazri va, tout va ! Auteur d'un triplé contre Bordeaux (4-1), le premier de sa carrière, l'international tunisien s'est occupé de tout pour mener les Verts à la victoire contre son ancien club. Le dernier triplé d'ujn joueur stéphanois avait été réalisé par Romain Hamouma, en mai 2018, lors de la dernière journée de L1 face au LOSC de Christophe Galtier (5-0). Dimanche, Khazri a d'abord provoqué le penalty du 1-1 avant de prendre Benoît Costil à contre-pied d'un plat du pied droit à ras de terre, dix minutes après l'ouverture du score bordelaise. Et cinq minutes après son égalisation, à la retombée d'un corner frappé au second poteau par Adil Aouchiche, l'ancien bastiais a déclenché une puissante frappe pour tromper à nouveau Costil. Du grand art. Le tout avant de s'offrir un 3e but à vingt minutes de la fin du match, à nouveau sur penalty, et à nouveau à la droite de Costil... Avec ce triplé, Khazri en est désormais à 6 buts cette saison, ce qui fait donc de lui le meilleur buteur stéphanois avec Denis Bouanga. En 15 matches disputés seulement.

Aucun mot pour Puel

L'attaquant désormais trentenaire reste sur 5 buts lors des quatre dernières journées. Inutile d'aller chercher plus loin l'homme en forme de l'ASSE. Khazri est bien le Vert de ce sprint final, ce qui aurait été difficilement imaginable il y a quelques semaines encore pour un joueur poussé vers la sortie lors des derniers Mercatos. Meilleur buteur stéphanois en L1 lors de sa première saison (2018-19, 13 buts inscrits) Khazri s'était déjà montré intéressant lors de la victoire à Rennes (2-0), en février dernier. Mais le week-end d'après contre Reims (1-1), il avait dû sortir à la mi-temps après avoir ressenti une douleur à la cuisse. Conséquences : deux rencontres manquées par le Corse et deux défaites pour les Verts, à Lorient (1-2) et contre Lens (2-3)...

De retour à Angers (1-0) le mois dernier, l'Ajaccien avait été l'unique buteur de la rencontre, en inscrivant une jolie frappe lobée. « Quand je suis en forme physiquement, je peux apporte », avait-il alors expliqué au micro de Canal +. Ce qu'il a confirmé en ouvrant le score à Nîmes (2-0), d'un tir en pleine lucarne, dans un match capital pour le maintien. Et donc contre Bordeaux, où le numéro 10 de l'ASSE a multiplié les appels, les courses, n'hésitant pas à aller chercher le ballon dans les pieds des défenseurs bordelais. En attestent ses 8 duels gagnés.

Sous contrat à l'ASSE jusqu'en juin 2022, avec le plus gros salaire du club, Khazri sait depuis près d'un an qu'il n'entre plus dans les plans de Claude Puel. Mais ses dernières performances viennent rappeler à tout le monde le joueur qu'il est. A Puel le premier, pour qui le Tunisien n'a eu aucun mot à son passage devant les médias dimanche dernier, lui qui a remercié ses coéquipiers et sa famille d'avoir toujours crû en lui...