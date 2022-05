ASSE : Khazri, un coup de la panne qui tombe très mal

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Avec 7 buts lors des 10 dernières journées, dont un triplé contre Bordeaux (4-1), Wahbi Khazri avait été l'acteur majeur du maintien de l'ASSE en L1 la saison dernière. Mais cette année, le Tunisien est beaucoup plus discret dans le sprint final. Alors qu'il avait inscrit 7 buts lors des 12 premières journées de L1, Khazri avait connu une période de disette en novembre et en décembre, restant muet pendant 7 matches après son lob magistral à Metz (1-1) en octobre. A son retour de la CAN, le Tunisien avait marqué contre Montpellier (3-1) et Strasbourg (2-2), en février.

Mais depuis, fragilisé par une blessure à la cheville contractée au Cameroun, il n'a fait trembler les filets qu'une seule fois. C'était contre Monaco (1-4), sur penalty. En fin de contrat, Khazri (31 ans) jouera son 112e match avec l'ASSE, et probablement le dernier, samedi à Nantes. En quatre saisons, il cumule 37 buts et 14 passes décisives sous le maillot vert.

Laurent HESS

Rédacteur