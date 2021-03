ASSE : Khazri, un départ en sélection qui pose question

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Denis Bouanga ne sera pas le seul joueur de l’ASSE à quitter le Forez pendant la trêve internationale. Ce lundi, les Verts ont publié un communiqué sur la mise à disposition de Wahbi Khazri en sélection tunisienne pour les derniers matches de qualification à la CAN qui se déroulera au Cameroun en 2022.

« Les conditions d’un déplacement respectant strictement le protocole sanitaire étant garanties, le Tunisien le plus prolifique de l’histoire de la Ligue 1 (54 buts) aura donc la possibilité de participer au rassemblement national des Aigles de Carthage », peut-on ainsi lire dans le message en question.

La Tunisie est déjà qualifiée !

La suite peut faire poser plus de questions sur le départ de Khazri vers la Tunisie... déjà qualifiée pour la phase finale de la prochaine CAN ! « Première du groupe J et déjà qualifiée pour la phase finale de la prochaine CAN, la Tunisie achèvera ses qualifications par une rencontre à Benghazi contre la Libye le jeudi 25 mars (19h) avant d’accueillir la Guinée Équatoriale sur le sol national, le dimanche 28 mars (14h) », précise le communiqué.

En pleine période de nouvelle flambée de pandémie, et alors que l’ASSE est engagée dans une course au maintien en L1, n’aurait-il pas été plus sage pour Khazri de rester à l’Étrat en sachant que sa sélection est déjà qualifiée pour la CAN ? Et en sachant qui plus est que Claude Puel ne compte pas pléthore d’attaquants et que l’ancien Bordelais revient en forme... La question mérite d’être posée.