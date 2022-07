ASSE : Khazri vide son sac sur son passage chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Quatre années. Dont trois à galérer, pour ne pas descendre, ou se battre avec son entraîneur d'alors, Claude Puel, qui ne l'a pas toujours bien traité. Voilà, en résumé, le parcours à l'ASSE de l'attaquant tunisien, Wahbi Khazri, qui a quitté le Forez sur une descente en Ligue 2. Lui qui a depuis soigné à Montpellier est revenu, pour le Midi Libre, sur ses vertes années.

Sans mots de trop, mais avec sincérité. "Saint-Etienne est le deuxième club où j’ai passé le plus de temps après Bastia, j’avais beaucoup d’attaches là-bas. Et le fait de participer à la descente, ça fait beaucoup de mal. Faire descendre un club mythique comme Saint-Etienne avec tous les aléas qu’on a connus…Montpellier ? Ça fait du bien, c’est nouveau, c’est frais. J’avais besoin de ça car hormis la première année à Sainté où j’ai pris beaucoup de plaisir et où je me suis régalé, ça a été beaucoup plus compliqué les trois saisons suivantes. J’avais besoin de ce vent de fraîcheur là et d’arriver dans un nouveau club familial, dans un groupe où j’ai été bien accueilli et qui a de la qualité. Ça fait du bien".