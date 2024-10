ASSE : Kilmer a déjà tranché pour l'avenir d'Olivier Dall'Oglio

Si le nom de Wilfried Nancy (Colombus Crew, 47 ans) circule déjà pour remplacer Olivier Dall’Oglio sur le banc de l’AS Saint-Etienne après la défaite face au SCO Angers samedi (2-4), le changement d’entraîneur des Verts ne devrait pas intervenir dans l’urgence.

En effet, le site En Vert et Contre Tous (EVECT) a contacté la nouvelle direction de l’ASSE et cette dernière a volé une nouvelle fois au soutien d’Olivier Dall’Oglio, expliquant simplement que « la responsabilité des performances n'incombe pas seulement à l'entraîneur mais à tous, joueurs et dirigeants compris ».

Le cas Dall’Oglio tranché après le derby OL – ASSE du 10 novembre

Même ligne directrice qu’après la gifle subie face à l’OGC Nice (0-8) donc… et même conclusion. Olivier Dall’Oglio devrait être sur le banc pour au moins deux matchs : face au RC Strasbourg samedi prochain puis lors du derby au Groupama Stadium face à l’OL du 10 novembre. Ensuite, il y aura une trêve internationale et c’est à ce moment-là, durant les 15 jours de coupure qu’une réflexion sera menée sur l’entraîneur… si elle doit être effectivement menée.

D’ici là, il est aussi possible que la saison en MLS du Colombus Crew – toujours en lice dans les Play-offs - de Wilfried Nancy soit terminée… Reste que pour attirer le Français de 47 ans, l’ASSE devra sortir le carnet de chèques (on parle d’un salaire à plus de 100 000€ par mois aux USA).

