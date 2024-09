ASSE : Kilmer Sports a pris sa décision pour les avenirs de Soucasse, Perrin et Rustem

Devenu le propriétaire de l'AS Saint-Étienne le 3 juin dernier, Kilmer Sports Ventures a décidé à son arrivée de faire confiance aux hommes qui sont parvenus à ramener le club du Forez en Ligue 1, c'est-à-dire Olivier Dall'Oglio, Jean-François Soucasse ou encore Loïc Perrin. Trois mois après son arrivée chez les Verts, Kilmer Sports Ventures aurait décidé de réorganiser son organigramme, comme nous l'a appris ce jeudi nos confrères de L'Équipe.

Soucasse, Perrin et Rustem maintenus !

"Depuis le 25 août, la SASP ASSE Loire n’est plus dirigée par un conseil de surveillance et un directoire, mais par un conseil d’administration (CA) de huit membres, présidé par Ivan Gazidis et dont ni Huss Fahmy, ni Jaeson Rosenfeld ne font pas partie. Ces deux derniers interviennent donc en tant que représentants légaux de KSV, dans un mode de fonctionnement qui se veut transversal. Cette gestion horizontale d’une entreprise implique que le pouvoir et la prise de décisions sont partagés de manière collaborative entre les dirigeants", a révélé le quotidien sportif.

De leurs côtés, Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem peuvent souffler, ils auraient été maintenus à leur poste respectif de directeur général, directeur sportif et directeur général adjoint. Mais le premier devrait se retirer de la communication et se concentrer plutôt sur les dossiers financiers sur lesquels il est plus à l’aise tandis que le second serait désormais sous la tutelle des nouveaux hommes forts de l’ASSE, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld.

