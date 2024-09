ASSE : en pleine crise, Kilmer Sports enchaîne les gros coups en interne

L’ASSE va savoir. Dimanche, les Verts se rendent à Nantes (17h) pour faire oublier la bouille de football affichée à Nice il y a une semaine jour pour jour (0-8). Avant l’humiliante défaite des Verts à l’Allianz Riviera, Le Progrès nous apprend que les dirigeants de Kilmer Sports Ventures avaient pourtant agi dans le bon sens en invitant Osvaldo Piazza, Felix Lacuesta et Julien Sablé à l’hôtel des joueurs.

Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld leur avaient alors exposé le projet de Kilmer Sports et comptent bien réitérer ce type d’opération auprès des anciennes gloires de l’ASSE.

« À chaque fois que ce sera possible, les représentants des nouveaux actionnaires s’attacheront à échanger et à se présenter aux anciens Verts, poursuit le quotidien régional. Ce week-end, ce devrait être au tour de Dominique Rocheteau d’échanger avec les nouveaux dirigeants. » On espère pour eux que l’Ange Vert leur portera plus chance.

